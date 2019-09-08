الحصيني: عاصفة رعدية وأمطار غزيرة على جازان مساءً

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، هبوب عاصفة رعدية وأمطار غزيرة على منطقة جازان، مساء اليوم الأحد. وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كتب الحصيني: “أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الاستغفار..اللهم صيِّبًا نافعًا.. مطرنا بفضل الله ورحمته.. جازان تتعرض قبل مغرب اليوم الأحد لعاصفة رعدية و أمطار غزيرة”. وأمس السبت، قال الباحث في شؤون الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، إنه من المتوقع أن يحدث تغيُّر في الأجواء ابتداءً من اليوم الأحد، مع انخفاض في درجات الحرارة يتراوح من 4 إلى 6 درجات على المناطق بدايةً من الشمالية، ثم الغربية، فالوسطى، ثم الشرقية.

وأضاف الحصيني، “متوقع أن تكسِر الحرارة الصغرى حاجز الـ 20 درجة مئوية في طريف للمرة الأولى منذ دخول فصل الخريف لعام 1441هـ أمس الجمعة”، مشيرًا إلى أن اللواهيب والسموم، التي كانت سائدة، ستخف. وزاد: أنصح بتخفيض مؤشر التبريد خوفًا من نزلات البرد خاصةً في الليل‏، وأتوقع حالة ممطرة معتبرة على أجزاء من الباحة، وعسير، وجازان، تمتد إلى أجزاء من مكة خاصةً الطائف، مع فرصة لحدوث سيول مع الاتجاه جنوبًا من المملكة.