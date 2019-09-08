بالصور: خادم الحرمين يستقبل رئيس كوت ديفوار ويقيم مأدبة غداء تكريماً له ويعقد معه جلسة مباحثات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في الديوان الملكي بقصر السلام بجدة اليوم، فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

استقبال

كما كان في استقبال فخامته، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة. وقد أجريت لفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين. بعد ذلك صافح فخامته مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز رئيس الحرس الوطني، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار. عقب ذلك، صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح فخامته أصحاب السمو الأمراء.

مأدلة غداء

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً لفخامة رئيس جمهورية كوت ديفوار والوفد المرافق له. حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الأمير محمد بن فهد بن محمد، وصاحب السمو الأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن تركي، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الأمير نواف بن سعود بن سعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن محمد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز .

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جلسة مباحثات

من جهة أخرى عقد ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس جمهورية كوت ديفوار. وتم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي. كما حضرها من الجانب الكوت ديفواري، معالي الوزير الدولة وزير الدفاع حمد باكايوكو، ومعالي وزير الشئون الخارجية مارسيل أمون تانوه، ومعالي وزير التكامل الأفريقي وشؤون الإفواريين في الخارج علي كوليبالي، ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية نيالي كابا، ومعالي وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة عبدالرحمن سيسي.