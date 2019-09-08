عاجل اليمن : ارتفاع جديد للدولار والسعودي..! - (أسعار الصرف مساء اليوم الأحد 8 سبتمبر)

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جديد للدولار والسعودي..! - (أسعار الصرف مساء اليوم الأحد 8 سبتمبر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتفاع جديد للدولار والسعودي..! - (أسعار الصرف مساء اليوم الأحد 8 سبتمبر) واصل الدولار ارتفاعه المستمر أمام الريال اليمني، ف تعاملاته مساء اليوم الأحد. وتشهد اسعار الصرف انهيار للريال المني، يرافق ذلك ارتفاع كبير في اسعار السلع والمواد الغذائية. تحديث سعر الصرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مساء الأحد الموافق 8 سبتمبر 2019م، على النحو الآتي:- العملة سعر البيع سعر الشراء سعر الدولار الأمريكي` 599 604 Advertisements سعر الريال السعودي 157 159 سعر الدرهم الإماراتي 159 161 أسعار اليورو الأوروبي 648 651 أسعار الجنيه الاسترليني 700 704

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