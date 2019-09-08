عاجل اليمن : أشجع داعية سعودي يخرج عن صمته ويهاجم ‘‘هيئة الترفيه’’ : جلبتم شذاذ الآفاق وسخط الله وسلختم المجتمع عن هويته .. انتظروا هذه الكارثة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أشجع داعية سعودي يخرج عن صمته ويهاجم ‘‘هيئة الترفيه’’ : جلبتم شذاذ الآفاق وسخط الله وسلختم المجتمع عن هويته .. انتظروا هذه الكارثة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم داعية سعودي النشاطات التي تنفذها هيئة الترفيه في بلاده، قائلا إنها “تؤدي إلى سلخ المجتمع عن هويته وتجلب سخط الله”.

وقال الداعية عمر المقبل: “لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان ضمن الضوابط الشرعية قولا وفعلا، ونحن ضد سلخ المجتمع عن هويته، وضد ذبح الحياء باسم الترفيه”.

وكان المقبل يشير بذلك إلى مشاركة فنانين ومشاهير في حفلات غنائية وراقصة في المملكة، ضمن أنشطة الهيئة.

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وتابع المقبل: “نحن ضد جلب شذاذ الآفاق وفساقهم إلى بلاد الحرمين باسم الترفيه، لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي تصدر على أنها نجوم وقدوات”.

والهيئة العامة للترفيه هي هيئة سعودية أنشئت في 7 مايو/أيار 2016، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه. وكان أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب وأعفي من منصبه في 18 يونيو/حزيران 2018. والرئيس الحالي لها هو تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.