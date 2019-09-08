عاجل اليمن : بعد ساعات من تعيين نجله .. الملك سلمان يفاجئ الجميع بقرار صارم .. ماذا يحدث في المملكة؟

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عدن - ياسمين التهامي - عد ساعات من صدور أوامر ملكية تتضمن إقالة وزير الطاقة وتعيين نجله بدلًا منه، أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا جديدًا، بالموافقة على ألا تتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب والشركات الأجنبية لتقديم الخدمات الاستشارية إلا في أضيق الحدود، وفي الحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة.

وألزم الأمر الملكي الجهات الحكومية بالتعاقد مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية، موجها باعتماد وإكمال ما يلزم بموجبه.

وأشار الأمر الملكي إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست هذا الموضوع بمشاركة الجهات ذات العلاقة، وبينت الأمانة أن اللجنة العامة بالمجلس اطلعت على الموضوع ورأت الموافقة على ما تم التوصل إليه. اخر الاخبار انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة إشهار تحالف حوثي إماراتي جديد في صنعاء .. وبن حبتور يحتفل بالمناسبة عــاجل حضرموت على صفيح ساخن .. وإغلاق الشوارع وأعمدة الدخان تغطي سماءها وإعلان طارئ للشرعية (صور) معتز مطر يشفي غليل اليمنيين .. يمسح الأرض بصحفي سعودي أساء لليمن وشعبها على قناة صهيونية!.. شاهد الفيديو مفاجأة قتلة خاشقجي يحصلون على هذه المكافآت الضخمة وصحيفة خليجية تكشف بالاسم عن المسئول الذي منحهم بعد ساعات من اعلان القبائل النفير لدعم الشرعية.. الإمارات تفاجئ الجميع بأول رد عسكري ومصدر يكشف مايحدث Advertisements قرار قضائي صادم بحق الرئيس الراحل: ‘‘استحق العقاب ولكن ...’’.. شاهد المفاجأة لا يخضع لأوامر الرئيس هادي ولا السعودية هذا هو ‘‘السلاح الفتاك’’ لدى اليمنيين الذي أصاب محمد بن زايد بالرعب..! تفاصيل اجتماع سري «سعودي اماراتي» ومشروع اتفاق يحدد «مصير عدن».. هادي يرفض التوقيع ويضع شرطا أغضب «ابوظبي» ورد للتو عمان تزف بشرى سارة وتعلن إنتهاء الازمة الخليجية برعاية السلطان قابوس .. (التفاصيل) عاجل :نائب الرئيس يقدم استقالته رسميا .. وهزيمة ساحقة في أبين إعلان عسكري عاجل من التحالف العربي وتحذيرات هــامة للمواطنين .. شاهد ما ورد فيه ؟ شرطة دبي تلقي القبض على القذر حمد المزروعي أثناء تورطه في جريمة أخلاقية .. شاهد (الصورة) لن تصدق من تكون؟ وفد الانتقالي يطالب الرئيس هادي بتعيين الشخصية المقربة من الحوثيين نائبًا للرئيس .. وشخصية شمالية في منصب رفيع (الأسماء)

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