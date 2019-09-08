نجحت فرق الدفاع المدني في جدة، اليوم الأحد، في إخماد حريق اندلع في مستودع للمواد البلاستيكية جنوب المحافظة.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر الدفاع المدني السعودي، صورًا لرجال الدفاع المدني أثناء قيامهم بعملية إخماد الحريق.
وأشار الدفاع المدني إلى أن الحريق الذي نشب بمستودع المواد البلاستيكية، لم ينتج عنه أي إصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. «مدني جدة» يخمد حريقًا بمستودع مواد بلاستيكية جنوب المحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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