بالصور.. «مدني جدة» يخمد حريقًا بمستودع مواد بلاستيكية جنوب المحافظة

نجحت فرق الدفاع المدني في جدة، اليوم الأحد، في إخماد حريق اندلع في مستودع للمواد البلاستيكية جنوب المحافظة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر الدفاع المدني السعودي، صورًا لرجال الدفاع المدني أثناء قيامهم بعملية إخماد الحريق.

وأشار الدفاع المدني إلى أن الحريق الذي نشب بمستودع المواد البلاستيكية، لم ينتج عنه أي إصابات.