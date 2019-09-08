«كاوست» تُشارك في مؤتمر الطاقة العالمي الـ24 في أبوظبي

تشارك جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست»، غدًا الاثنين، في مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويستقطب المؤتمر عددًا من الشخصيات العالمية وصُنَّاع القرار؛ حيث يناقشون خلال المؤتمر مستقبل الطاقة والتحديات التي تواجهها، ومجالات الابتكار التي تسهم في مستقبل مزدهر لصناعة الطاقة في العالم، وضمان وصولها إلى جميع الدول.

وتأتي مشاركة «كاوست» في المؤتمر ضمن جناح المملكة العربية السعودية الذي يُعتبر أكبر جناح لدولة مشارِكة هناك؛ حيث يقع الجناح السعودي على مساحة 1395 مترًا مربعًا، ويضم عددًا من المؤسسات الحكومية وجهات القطاع الخاص المؤثرة في مجال الطاقة.