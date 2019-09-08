بالصور.. مدير تعليم تبوك يكرم طالبًا نظم المرور بعد تعطل الإشارة

كرَّم مدير تعليم تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، اليوم الأحد، الطالب عامر عوض العنزي الذي بادر بتنظيم حركة السير أثناء تعطل إحدى إشارات المرور، موجهًا الشكر والتقدير إلى الطالب، مؤكدًا أن عمله التطوُّعي يستحق التكريم والإشادة؛ إذ يمثل «قدوة حسنة» للطلاب في مساعدة الآخرين وعمل الخير وخدمة مجتمعهم ووطنهم.

وأوضح تعليم تبوك، في بيان له نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، استقبل في مكتبه بالإدارة الطالب عامر عوض العنزي، الذي لقي الكثير من الثناء والتقدير من المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو للطالب وهو ينظم حركة السير أثناء تعطل إحدى إشارات المرور في أحد التقاطعات بمدينة تبوك وقت هطول الأمطار.

ووجه مدير التعليم الشكر للطالب العنزي، مؤكدًا أن عمله التطوعي هذا يستحق التكريم والإشادة؛ حيث يمثل قدوة حسنة للطلاب في خدمة المجتمع ومساعدة الآخرين وتحفيزهم على تقديم أفكار ومشاركات في عمل الخير وخدمة وطنهم ومجتمعهم.

من جانبه، أعرب الطالب عن شكره الجزيل لمدير التعليم على الاهتمام والتكريم الذي يمثل حافزًا له على مواصلة العمل التطوعي، مشيرًا إلى أن مشاركاته ضمن الفرق الكشفية لمدارس المنطقة ساهمت في تحفيزه على تقديم المبادرات المجتمعية التطوعية لخدمة الآخرين، ومد يد العون لهم ضمن أطر التعاون والتكاتف المجتمعي.

وحضر التكريم المساعد للشؤون التعليمية ماجد القعير، ومدير إدارة الأمن والسلامة خالد الفقير.