أمير جازان بالنيابة لأمين المنطقة ورؤساء البلديات: المواطن أولًا

استقبل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقه جازان بالنيابة، اليوم الأحد، في مكتبه بالإمارة، أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز التابعة لها.

وأكد أمير منطقة جازان بالنيابة، ضرورة العمل على الارتقاء بالخدمات البلدية والتركيز على النهوض بتطوير مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى وهجر منطقة جازان، وخدمة المواطن وتطوير المداخل والمناطق السياحية والتعريف بالمواقع السياحية.

ودعوة المستثمرين من رجال الأعمال من داخل المنطقة أو خارجها؛ لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في المنطقة في مختلف المجالات الاستثمارية وتطوير البنى التحتية في المحافظات الساحلية للمنطقة.

وشدد الأمير محمد بن عبدالعزيز على ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع سواء في أمانة المنطقة أو البلديات وعلى أهمية خدمة المواطن وتفعيل الخدمات والجهود التي تسهم في تطوير الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة وتنفيذ المدن الصناعية بالمحافظات التي لم تنفذ بها مدن صناعية ونقل ورش السيارات إليها وغيرها من المشروعات البلدية، والإسراع في تنفيذ المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في الوقت المحدد لها وفق الخطط والبرامج المعدة لها.

ومن جانبه، قدم أمين منطقة جازان باسمه واسم رؤساء البلديات الشكر والتقدير لأمير منطقة جازان بالنيابة على ما استمع له من توجيهات وما تحظى به أمانة منطقة جازان من دعم ومتابعة من الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه ومتابعتهما الدائمة لكل ما يسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية للمنطقة لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.