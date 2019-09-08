أمطار غزيرة وجريان سيول بعدة مناطق.. الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت هيئة الأرصاد- عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الجوية السابقة تتضمن مناطق: جازان، وعسير, والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، وكذلك الأجزاء الساحلية الغربية والجنوبية الغربية من البحر الاحمر.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون من شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

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في السياق ذاته، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة حاليًا من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظات المنطقة.

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

ودرجات الحرارة على بعض مدن المملكة، غدًا الإثنين، كالتالي: