«بشاير والبيرق» تتصدران أشواط «بكار- قعدان» في مهرجان ولي العهد للهجن

شهد ميدان محافظة الطائف للهجن، اليوم الأحد، تنفيذ 25 شوطًا ضمن منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية، والمخصصة لسن اللقايا (بكار- قعدان) لمسافة 4 كم، وسط أجواء حماسية. وجاءت نتائج الأشواط الـ25 على النحو التالي: ‏ الشوط 1: «بشاير» لعلى راشد المري. الشوط 2 : «البيرق» لـ بطحان مسعود المري ‏الشوط 3: «نوايد» لمفلح حمود البلوي ‏الشوط 4: «ولد متعب» لحمد راشد المري. ‏الشوط 5: «بغداد» لسعيد مظفر العامري ‏الشوط6: «سلمان» لفيصل متعب الشمري. ‏الشوط 7: « بشاير» لعلى راشد المري ‏الشوط 8: «رعد»" لعبدالله فضي النومسي. ‏الشوط 9: «جولة» لعلى راشد المري ‏الشوط 10: «سيف» لعلى سالم الكتبي. ‏الشوط 11 «خيرة» لعناد مفلح البلوي ‏الشوط 12: «مدباس» لعويضه علي المري. Advertisements ‏الشوط 13: «الجزيرة» لصالح بنيه البلوي. ‏الشوط 14 «الوسمي» لناجي مسفر العجمي. ‏الشوط 15 «تاج» لغانم محسن الهاجري. ‏الشوط 16: «سياف» لفيحان ظافر ال رشيد. ‏الشوط 17: «تصريح» لعلى راشد المري. ‏الشوط 18: «الشلال» للاهوم سعد المري. ‏الشوط 19: «بلشه» لسعيد ناصر المري. ‏الشوط 20 «لزام» لحشر ظفر الهاجري. ‏الشوط 21: «الوثبه» لسليم مسلم العامري. ‏الشوط 22: «الخليج» لعبدالله نافل الشمري. ‏الشوط 23: «الذيبه» للاهوم سعد المري. ‏الشوط 24: «لطام» لعبدلله سالم القرشي. ‏الشوط 25 :«فن» لفليح سويلم السدري.

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