«مدني جازان» للمواطنين: لا تخرجوا إلا للضرورة وابتعدوا عن تجمّعات المياه

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين من الأمطار الرعدية والرياح النشطة التي تشهدها محافظات المنطقة، داعيًا إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر.

وطالب «مدني جازان»، الجميع لأخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمّعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً على ما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أطلقت الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ستؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة والحرث والداير والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وفيفا وهروب. مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.