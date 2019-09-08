لأول مرة.. السعودية تطلق برنامجًا لـ«تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية»

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم الأحد، منح تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية لأول مرة في المملكة.

وأوضحت هيئة الصناعات العسكرية –عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أنها اطلقت برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية لأول مرة في المملكة، بهدف تطوير قطاع الصناعات العسكرية؛ حيث سيتم البدء في استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات التي تندرج تحت التصنيع العسكري، تقديم الخدمات، وتوريد المنتجات العسكرية.

وأشارت إلى أنه لمعرفة المزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي بالضغط هنا.

Advertisements

وقال محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، إن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي؛ ما سيسهِّل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50 في المائة من إنفاق المملكة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

واضاف أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًّا وخارجيًّا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

وكانت الهيئة ذكرت، في وقت سابق، أنها تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية من خلال دعم المنتج السعودي، ليصبح رافدًا رئيسًا لاقتصاد المملكة، ومساهمًا أساسيًّا في توفير فرص العمل للشباب السعودي.