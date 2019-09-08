أحمد بن فهد يستقبل المحافظين المكلفين

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد، محافظ النعيرية ماجد العريفي، ومحافظ العديد سعد العجلان، ومحافظ رأس تنورة عبدالرحمن الرشودي، الذين صدر قرار تكليفهم من قبل أمير المنطقة الشرقية مؤخرا.



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