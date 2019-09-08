السفير النرويجي يزور "دوت الخليج"



قام السفير النرويجي في الرياض اويفند ستوكه، بزيارة مقر صحيفة «دوت الخليج» في الرياض، والتقى بنائب رئيس التحرير علي القحطاني، وقال السفير اويفند، إن السعودية تشهد تطورات إيجابية نتيجة القرارات الحكومية الإصلاحية، وإن التبادل التجاري ارتفع بما يقارب 50% خلال السنتين الأخريين، من جانبه رحب القحطاني بالسفير النرويجي وقدم له شرحا مفصلا عن دورة العمل الصحفي، وأطلعه على منصات الصحيفة ووسائل التواصل الاجتماعي. حضر اللقاء الزميل مهاب الأعور ومسؤولة الشؤون السياسية بالسفارة سيسيليا ستنسرد.

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