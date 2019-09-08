المستكشف الصغير بالخبر

دشن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن المقبل، مركز المستكشف الصغير لضيافة الأطفال بالخبر، الذي يهدف إلى استثمار أوقات الأطفال بشكل فعّال وتنمية مهاراتهم العلمية واللغوية بطرق وأساليب حديثة.



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