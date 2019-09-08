‫تدشين جائزة جدة للإبداع الأربعاء

المبادرات الست
01 الإبداع في اللغة العربية «لغة القرآن»، وتُعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها.
02 الإبداع الحكومي، وتُعنى هذه الجائزة بجودة مبادرات الجهات الحكومية وأثرها على المجتمع.
03 الإبداع الأمني، ويُعنى بأمن وسلامة الفرد والمجتمع
04 الإبداع المجتمعي، وهي عبارة عن مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية
05 الإبداع لرواد الأعمال، هي مجموعة مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة
06 الإبداع الفردي، وهي مشاريع فردية تسهم في رقي المجتمع ودعم التنمية.
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