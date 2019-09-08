‫تدشين جائزة جدة للإبداع الأربعاء

يُعلِن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، الأربعاء المقبل انطلاق جائزة جدة للإبداع 1441 بنسختها الثالثة، ضمن ملتقى مكة الثقافي تحت شعار «كيف نكون قدوة»، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وذات العلاقة والمهتمين بهذا الجانب، وذلك بمقر جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. فيما تكمن رؤية الجائزة في أن تكون محافظة جدة رائدة في تكريم الإبداع والمبدعين وتقدير الطاقات الابداعية بالمحافظة، وتتعدد أهدافها بتحفيز المبدعين وتبني مبادراتهم ونشر ثقافة المبادرات بين أطياف المجتمع، بالإضافة إلى رفع كفاءة منظومة العمل الثقافي والمعرفي بجدة وتعزيز التكامل التنموي فيها.

المبادرات الست

01 الإبداع في اللغة العربية «لغة القرآن»، وتُعنى هذه الجائزة بنشر لغة القرآن الكريم وتعزيز مكانتها وتعليمها غير الناطقين بها.

02 الإبداع الحكومي، وتُعنى هذه الجائزة بجودة مبادرات الجهات الحكومية وأثرها على المجتمع.

03 الإبداع الأمني، ويُعنى بأمن وسلامة الفرد والمجتمع

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04 الإبداع المجتمعي، وهي عبارة عن مبادرات غير ربحية تفي بالمتطلبات الاجتماعية

05 الإبداع لرواد الأعمال، هي مجموعة مبادرات تخصّ المؤسسات والشركات الناشئة

06 الإبداع الفردي، وهي مشاريع فردية تسهم في رقي المجتمع ودعم التنمية.