34430 جولة رقابية للحفاظ على سلامة المرضى

نفذت وزارة الصحة أكثر من 34 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة خلال العام الماضي 1440، بهدف الحفاظ على سلامة المرضى. وأوضحت أن عدد الجولات الميدانية بلغت 34430 جولة، كما أصدرت عددا من قرارات العقوبات بحق المؤسسات الصحية الخاصة بلغت 2088 قرارا، فيما بلغت قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين 608 قرارات. وأبانت الصحة أن قرارات لجان المخالفات بالإغلاق حتى تصحيح المخالفات شملت 15 مستشفى، و234 مجمعا طبيا، و65 صيدلية، بينما بلغ عدد المؤسسات الصحية الأخرى التي شملتها قرارات الإغلاق 56 مؤسسة صحية. وأوضحت الصحة أن المخالفات الأكثر شيوعا تمثلت في عدم وجود ترخيص نظامي للمنشأة الصحية، وعدم وجود ترخيص نظامي للممارس الصحي، إضافة إلى عدم توافر الأدوية الأساسية، وعدم توافر الأجهزة الطبية الأساسية، وقصور في تطبيق نظام مكافحة العدوى، وكذلك عدم توافر الحد الأدنى من الكوادر الصحية.



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