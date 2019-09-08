ربط إلكتروني بين أمانة العاصمة المقدسة وإتمام

أنهت أمانة العاصمة المقدسة الارتباط إلكترونيا لإصدار رخص البناء مع وزارة الإسكان عبر مركز خدمات المطورين «إتمام»، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة محمد القويحص، أن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع «إتمام»، يعد خطوة مهمة في السعي المتواصل لتطوير بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، واختصار الوقت وتسهيل سير الإجراءات، مما ينعكس إيجابا على القطاع ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية مناسبة وتحفيز نسبة المعروض العقاري، تماشيا مع خطة الأمانة للتحول الرقمي ضمن محاور رؤية المملكة 2030.

تحسين وأتمتة الخدمات

أكد المدير العام لتقنية المعلومات طلال محمد اليماني، أن منصة «إتمام» هي إحدى المنصات التي تعنى بتحسين وأتمتة الخدمات التي تتبنها أمانة العاصمة المقدسة بالشراكة مع وزارة الإسكان والقطاعات الحكومية الأخرى لتقديم خدمة إلكترونية سريعة وآمنة ومستدامة تمكن عملاء وزارة الإسكان وأمانة العاصمة المقدسة من التقديم وإتمام إجراءات خدمة التراخيص الاستثمارية إلكترونيا وبشكل سهل وبسيط، من جانبه، أوضح المشرف العام على وكالة التطوير العقاري ممدوح الشرهان، أن «إتمام» ومن خلال الربط الإلكتروني مع أمانة العاصمة المقدسة أحدث نقلة في سعيه للربط مع جميع الأمانات لتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، عبر أتمتة الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري وتقليل أوقات إجراءاتها عبر بوابته الإلكترونية المرتبطة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروعات العقارية والتطوير العقاري.

التعاملات الإلكترونية

أشار مدير عام مركز خدمات المطورين «إتمام» عبدالوهاب القحطاني إلى أن الارتباط مع مركز أمانة العاصمة المقدسة يهدف بشكل كبير لتعزيز التكامل والجهود وتضافرها، لعكس صورة إيجابية وخدمة المواطن والمقيم على حد سواء، وتسهيل الإجراءات في التعاملات الإلكترونية ورفع مستوى الرضا للمستفيدين عبر إصدار رخص البناء إلكترونيا.