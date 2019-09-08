حملة لترميم شوارع الرياض وردم الحفر

حدد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، ممثلة في إدارة التشغيل والصيانة، في اجتماع مشترك صفر 1441 موعدا لإطلاق «حملة شوارع الرياض» التي تستمر 3 أشهر، وتهدف إلى معالجة الحفر والهبوطات والتشققات في الشوارع، وإصلاح الأعطال في الإنارة، وترميم الأرصفة، ولوحات الشوارع.

وكان التحضير للحملة متواصلا خلال الأشهر الماضية، حيث عقد المجلس البلدي ممثلا في فريق العمل الخاص بالحملة عددا من اللقاءات التنسيقية مع أمانة منطقة الرياض لمناقشة الترتيبات وآلية تنظيم حملة شوارع الرياض، واتفق الجانبان على أن تكون الحملة متكاملة بمعالجة 5 جوانب من الخلل أو الأعطال تشمل الحفر والهبوطات الأرضية في الشوارع، وأعطال الإنارة، ولوحات الشوارع، والأرصفة. على أن تكون فرق العمل الخاصة بالأمانة في البلديات الفرعية لتنفيذ الأعمال والإصلاحات.

وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد العريدي حول أسباب الحملة بأنها تأتي معالجة للشكاوى الواردة من المواطنين وتحسينا للخدمات ومعالجة التشوه في شوارع المدينة، مشيرا إلى أن الأعطال الـ5 المختارة لمعالجتها في الحملة هي الأكثر تكرارا بحسب الإحصائيات الواردة من مركز طوارئ الأمانة 940.