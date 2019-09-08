وكان التحضير للحملة متواصلا خلال الأشهر الماضية، حيث عقد المجلس البلدي ممثلا في فريق العمل الخاص بالحملة عددا من اللقاءات التنسيقية مع أمانة منطقة الرياض لمناقشة الترتيبات وآلية تنظيم حملة شوارع الرياض، واتفق الجانبان على أن تكون الحملة متكاملة بمعالجة 5 جوانب من الخلل أو الأعطال تشمل الحفر والهبوطات الأرضية في الشوارع، وأعطال الإنارة، ولوحات الشوارع، والأرصفة. على أن تكون فرق العمل الخاصة بالأمانة في البلديات الفرعية لتنفيذ الأعمال والإصلاحات.
وأفاد رئيس المجلس البلدي خالد العريدي حول أسباب الحملة بأنها تأتي معالجة للشكاوى الواردة من المواطنين وتحسينا للخدمات ومعالجة التشوه في شوارع المدينة، مشيرا إلى أن الأعطال الـ5 المختارة لمعالجتها في الحملة هي الأكثر تكرارا بحسب الإحصائيات الواردة من مركز طوارئ الأمانة 940.
كانت هذه تفاصيل خبر حملة لترميم شوارع الرياض وردم الحفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.