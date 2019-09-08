مناقشة الفرص الاستثمارية بخميس مشيط

من جهته أبان رئيس بلدية خميس مشيط أن الاجتماع يهدف إلى تنويع قنوات التسويق في الفرص الاستثمارية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة، إضافة إلى رفع إسهام البلدية في تقديم فرص استثمارية جديدة.
من جانب آخر، أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها في 7 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها. وأوضح أمين المنطقة وليد الحميدي أن المشروعات شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليون ريال.
من جهته أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أحمد ناصر أن المشروعات المنجزة شملت طريق الطائف، ووادي لعصان، وحي العرين، ومدينة سلطان، وحي الموظفين، والبديع، وطريق الميه.
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