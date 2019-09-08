اخبار السعوديه

مناقشة الفرص الاستثمارية بخميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مع رئيس بلدية خميس مشيط المكلف سليمان عبدالله وعدد من منسوبي البلدية، اليوم، الفرص الاستثمارية بالمحافظة. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات تطوير الاستثمارات، ومؤشرات القياس والأداء الخاصة بالاستثمارات في البلدية. وأكد الحميدي أهمية العمل على تجاوز التحديات وطرح الحلول أمام إدارة الاستثمار لتسهم في رفع مؤشرات الأداء الاستثماري.

من جهته أبان رئيس بلدية خميس مشيط أن الاجتماع يهدف إلى تنويع قنوات التسويق في الفرص الاستثمارية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة، إضافة إلى رفع إسهام البلدية في تقديم فرص استثمارية جديدة.

من جانب آخر، أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها في 7 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها. وأوضح أمين المنطقة وليد الحميدي أن المشروعات شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليون ريال.

من جهته أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أحمد ناصر أن المشروعات المنجزة شملت طريق الطائف، ووادي لعصان، وحي العرين، ومدينة سلطان، وحي الموظفين، والبديع، وطريق الميه.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة الفرص الاستثمارية بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا