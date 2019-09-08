مناقشة الفرص الاستثمارية بخميس مشيط

ناقش أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي مع رئيس بلدية خميس مشيط المكلف سليمان عبدالله وعدد من منسوبي البلدية، اليوم، الفرص الاستثمارية بالمحافظة. كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة آليات تطوير الاستثمارات، ومؤشرات القياس والأداء الخاصة بالاستثمارات في البلدية. وأكد الحميدي أهمية العمل على تجاوز التحديات وطرح الحلول أمام إدارة الاستثمار لتسهم في رفع مؤشرات الأداء الاستثماري.

من جهته أبان رئيس بلدية خميس مشيط أن الاجتماع يهدف إلى تنويع قنوات التسويق في الفرص الاستثمارية بما يتناسب مع سياسة إدارة الاستثمار بالأمانة، إضافة إلى رفع إسهام البلدية في تقديم فرص استثمارية جديدة.

من جانب آخر، أنهت أمانة منطقة عسير أعمالها في 7 مشروعات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمواقع متفرقة بمدينة أبها. وأوضح أمين المنطقة وليد الحميدي أن المشروعات شملت تنفيذ عدد من القنوات الخرسانية المفتوحة وعبارات صندوقية مغلقة بتقاطعات الطرق، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 16 مليون ريال.

من جهته أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع أحمد ناصر أن المشروعات المنجزة شملت طريق الطائف، ووادي لعصان، وحي العرين، ومدينة سلطان، وحي الموظفين، والبديع، وطريق الميه.