80 مدرسة بنجران تدشن التحول الرقمي

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة نجران ملفي عبدالرحمن العتيبي حفل بوابة المستقبل والتحول الرقمي الذي تنفذه إدارة تقنية المعلومات بالتعاون مع إدارة الإعلام والاتصال بتعليم نجران، بحضور قيادات التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين وقادة وقائدات المدارس المستهدفة.

وأكد العتيبي أن المبادرة تحقق التحول الرقمي في التعليم عبر الأنظمة التقنية، كما تُمكن المعلم والطالب من ممارسة نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر وتواكب رؤية المملكة 2030.

80 مدرسة

أكد العتيبي، أن البرنامج الذي سيتم تطبيقه في 80 مدرسة من مدارس المنطقة يهدف إلى تحقيق التحول الرقمي في التعليم من خلال توفير الحلول والأنظمة التقنية، وما تقدمه من وسائل تمكّن من التواصل مع الطالب ومع أولياء الأمور، كما تُمكن المعلم من تطبيق نظريات التعلم المختلفة بفاعلية أكبر، إلى جانب إتاحة الموارد العلمية والتعليمية ومتابعة الواجبات والأنشطة الإلكترونية والاختبارات بصورة رقمية ورصد الحضور والانصراف وتحضير الدروس وحلقات النقاش والتواصل مع الطلاب وأولياء الأمور والتقويم الدراسي، وإضافة الأنشطة ورصد السلوك.

فئات مستهدفة

جرى خلال التدشين عرض العديد من أوراق العمل في ثلاث لقاءات استهدفت قادة وقائدات المدارس المستهدفة والمشرفين والمشرفات التربويين ومنسقي ومنسقات إدارات التعليم .