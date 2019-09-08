7 توجيهات لمحمد بن عبدالعزيز لتطوير البلديات

تفعيل الخدمات
شدد الأمير محمد بن عبدالعزيز على ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع سواء في أمانة منطقة جازان أو البلديات، وأهمية خدمة المواطن، وتفعيل الخدمات، والجهود التي تسهم في تطوير الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، وتنفيذ المدن الصناعية بالمحافظات التي لم تنفذ بها مدن صناعية، ونقل ورش السيارات إليها، وغيرها من المشروعات البلدية، والإسراع في تنفيذ المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في الوقت المحدد لها، وفق الخطط والبرامج المعدة لها.
دعم واهتمام
قدم أمين منطقة جازان باسمه واسم رؤساء البلديات الشكر والتقدير لأمير منطقة جازان بالنيابة، على ما استمع له من توجيهات، وما تحظى به أمانة منطقة جازان من دعم ومتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، ومتابعتهما الدائمة لكل ما يسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية للمنطقة، لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.
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