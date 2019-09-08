7 توجيهات لمحمد بن عبدالعزيز لتطوير البلديات

طالب أمير منطقة جازان بالإنابة الأمير محمد بن عبدالعزيز، أمين المنطقة، ورؤساء البلديات، بضرورة العمل على الارتقاء بالخدمات البلدية، والتركيز على النهوض بتطوير مختلف محافظات ومدن ومراكز وقرى وهجر المنطقة، وخدمة المواطن، وتطوير المداخل، والمناطق السياحية، والتعريف بالمواقع السياحية، ودعوة المستثمرين من رجال الأعمال من داخل المنطقة وخارجها، لاستغلال الفرص المتاحة للاستثمار، وتطوير البنى التحتية بالمحافظات الساحلية بالمنطقة، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة أمس، أمين المنطقة نايف بن مناحي بن سعيدان، ورؤساء بلديات المحافظات والمراكز التابعة لها، بحضور وكيل الإمارة عبدالله بن صالح المديميغ، ووكيل التنمية خالد القصيبي.

تفعيل الخدمات

شدد الأمير محمد بن عبدالعزيز على ضرورة مضاعفة الجهود من الجميع سواء في أمانة منطقة جازان أو البلديات، وأهمية خدمة المواطن، وتفعيل الخدمات، والجهود التي تسهم في تطوير الشواطئ والمتنزهات والحدائق العامة، وتنفيذ المدن الصناعية بالمحافظات التي لم تنفذ بها مدن صناعية، ونقل ورش السيارات إليها، وغيرها من المشروعات البلدية، والإسراع في تنفيذ المشروعات البلدية الجاري تنفيذها في الوقت المحدد لها، وفق الخطط والبرامج المعدة لها.

دعم واهتمام

قدم أمين منطقة جازان باسمه واسم رؤساء البلديات الشكر والتقدير لأمير منطقة جازان بالنيابة، على ما استمع له من توجيهات، وما تحظى به أمانة منطقة جازان من دعم ومتابعة من أمير منطقة جازان ونائبه، ومتابعتهما الدائمة لكل ما يسهم في الارتقاء بالخدمات البلدية للمنطقة، لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالمنطقة.