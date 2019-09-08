الفيصل يطلع على مبادرات لجنة شؤون الأسرة

استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، رئيس لجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة راشد الغامدي يرافقه أعضاء اللجنة.

واستمع إلى شرح عن أعمال اللجنة وخططها المستقبلية وملاءمتها رؤية المملكة 2030، كما اطلع على المبادرات التي تم البدء في تنفيذها في محافظات المنطقة كافة وتستهدف الأسرة ومشاركتها في بناء المجتمع، إضافة إلى العناية ببرامج الرعاية والتنمية بهدف بناء أسرة قوية متماسكة ترعى أبناءها، وتلتزم بالقيم الدينية والأخلاقية والمُثل العليا.

الخارطة الحرارية

استعرض الأمير خالد الفيصل مبادرات اللجنة في المنطقة، أبرزها «الخارطة الحرارية» الهادفة إلى التعرف على الاحتياجات والقضايا الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال الدراسة الميدانية والتحليلية لأسر المنطقة، ومن ثم بناء الخارطة الحرارية الإلكترونية لتوضيح أهم القضايا والاحتياجات لكل حي من أحياء المحافظات، كذلك مبادرة «الأسرة السعيدة» التي هي عبارة عن تطبيق إلكتروني يهدف إلى تقديم استشارات أسرية واجتماعية للأزواج لبناء أسر متماسكة صحيا ونفسيا واجتماعيا، بالإضافة إلى مبادرة «معا لحمايتهم»، وتتمثل في إقامة سلسلة ملتقيات شهرية ترفيهية لكبار السّن.

الوعي الرقمي

من المبادرات أيضا «الوعي الرقمي» الهادفة إلى رفع مستوى الوعي التقني للأسرة بما يكفل الإفادة القصوى من المحتوى الرقمي ومواجهة الهجمات التقنية بشتى أنواعها، وكذلك مبادرة «الأم القائدة» وتركز على تعظيم دور الأم في الأسرة والمساهمة في بنائها وتمكينها من فهم دورها القيادي في إدارة العلاقات الأسرية بنجاح، والتخطيط والمحافظة على موارد الأسرة، من خلال ورش عمل لتمكينها بمهارات وأساليب تساعدها للقيام بدور فاعل في استقرار وسعادة الأسرة.