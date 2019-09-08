توكيل محام لفتاة فندق جازان وحقوق الإنسان تتابع التحقيقات

فيما دخلت هيئة حقوق الإنسان بمنطقة جازان على خط متابعة قضية عراك فندق صبيا بين نزيل وموظفة الاستقبال، لتصبح الجهة الخامسة التي تتابع القضية، فتحت النيابة العامة تحقيقا موسعا في واقعة الاعتداء، لاتخاذ الإجراءات اللازمة قبل الإعلان عن النتائج، في وقت أعلن فريقا العمل والسياحة أن زيارتهما للفندق تأتي للتأكد من سلامة اشتراطات وضوابط الفندق، واتفقا على صحة موقف الفندق، والتزامه بالاشتراطات الخاصة.

استنكار ومطالبات

تواصلت تداعيات أحداث فندق صبيا أمس، والتي أغضبت المجتمع المحلي، واستنكارهم للعمل المشين من اعتداء، وعراك بين نزيل وموظفة، مشيرين إلى أنها لا تمت للقيم الأخلاقية بأي صلة لها، مضيفين أن ما حدث غريب على المجتمع، ويجب الوقوف بحزم تجاه عدم تكرار ذلك مستقبلا، مطالبين بوضع ضوابط، وتأهيل العاملين والعاملات بالمنشآت، وتكثيف حراس الأمن بها، والكشف عن نتائج التحقيق لتكون ردعا للآخرين.

سلامة الاشتراطات

أكد متحدث وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل لـ«دوت الخليج»، أن زيارة فريق العمل للفندق، والالتقاء بالموظفة، جاءت للتأكد من الضوابط والاشتراطات اللازمة، مشيرا إلى أنه تبين لهم التزام المنشأة بضوابط واشتراطات بيئة العمل للمرأة.

تأكد ومتابعة

أوضح مدير عام فرع هيئة السياحة والآثار بمنطقة جازان المهندس عبده قطر لـ«دوت الخليج»، أن زيارة الفرع للموقع جاءت من كونه تحت مظلة هيئة السياحة، وذلك للتأكد من تطبيقه لكل اشتراطات المنشأة، واتضح أنها سارية المفعول.

إجازة مرضية

كشف مالك الفندق عبدالله عسيري طيري لـ«دوت الخليج» أنه تم توكيل محام من قبل الفندق لتولي قضية الموظفة المعتدى عليها، كما تم تحويلها إلى مستشفى للكشف على حالتها الصحية، حيث أوضح التقرير عن إصابتها بكدمات نتيجة الاعتداء السافر من قبل النزيل، مضيفا أنه تم إعطاء الموظفة إجازة راحة، مبيناً أن إجراءت التحقيق ما زالت جارية من الجهات ذات الاختصاص.

جهات تتابع القضية

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