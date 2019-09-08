وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ستؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة والحرث والداير والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، مشيرة إلى الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، حرصاً على سلامتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار الحد الجنوبي تستنفر الجهات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.