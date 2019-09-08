أمطار الحد الجنوبي تستنفر الجهات الحكومية

هطلت أمطار غزيرة أمس، على العديد من محافظات منطقة جازان، مما استدعى استنفار الجهات الحكومية كافة، وكان للقطاع الجنوبي الحظ الأوفر من تلك الأمطار، حيث شهدت محافظات الحرث وصامطة وأحد المسارحة ارتفاعا في منسوب المياه، وجريان العديد من الشعاب والأدوية، وجرى إنهاء الدوام المدرسي بالحد الجنوبي مبكرا، بعد خروج المعلمين والطلاب أثناء الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ستؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أحد المسارحة والحرث والداير والطوال والعارضة والعيدابي وصامطة وصبيا وفيفا وهروب، مشيرة إلى الحالة المناخية ستستمر حتى الساعة التاسعة مساءً. من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، حرصاً على سلامتهم.