السعودية اليوم / أمين منطقة جازان يرأس الاجتماع الدوري لرؤساء البلديات



جيزان 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

رأس أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان اليوم الاجتماع الدوري الأول لرؤساء بلديات المنطقة للعام الحالي بحضور وكلاء الأمين ومديري العموم بالأمانة.

وجرى خلال الاجتماع بحث استعداد الأمانة وبلديات المنطقة البالغ عددها 26 بلدية للاحتفاء باليوم الوطني ، ومؤشرات قياس آداء الأمانة والبلديات المرتبطة بها واستعراض إنجاز خطة تنفيذ المشروعات والمبادرات ونِسب الصرف ، بالإضافة لاستعراض ومناقشة مبادرة أمانة بلاورق ، وكذلك عرض ما أنجز في نظافة الشواطئ وصيانة المقابروتسويرها .

وأوضح أمين منطقة جازان أن الاجتماعات الدورية مع رؤساء البلديات من شأنها متابعة أعمال القطاع البلدي في المنطقة والرفع من مستواه وجودته لتحقيق أهداف وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ومعالي وزير الشؤون البلدية القروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .

وأكد ابن سعيدان على رؤساء البلديات ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أعمال وإنجازات القطاع البلدي بالمنطقة ، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والمراجعين في وقتها دون تأخير ، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع مضاعفة الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة .

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22:00ت م

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