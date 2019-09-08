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حريق في مستودع مواد بلاستيكية في جدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في مستودع للمواد البلاستيكية جنوب المحافظة.
وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.
ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق، فيما أتى الحريق على بعض مكونات المكان.
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