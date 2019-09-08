2019-09-08

حريق في مستودع مواد بلاستيكية في جدة

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في مستودع للمواد البلاستيكية جنوب المحافظة.

وأكد الدفاع المدني أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

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ونشر المدني صورًا تبين عملية إخماد الحريق، فيما أتى الحريق على بعض مكونات المكان.