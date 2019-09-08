التعليم: هذه فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات

جدة - عمرو شويل أعادت وزارة التربية والتعليم نشر مقطع فيديو يتناول تقريرا عن أول يوم في مدارس الطفولة المبكرة، معددة فوائد إسناد تدريس صفوف الطفولة المبكرة للمعلمات.

وجاء في مقطع الفيديو إن ذلك الإسناد يساهم في الاستقرار النفسي والتحصيل المعرفي للأطفال في سنوات تعليمهم الأولى.

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وقالت اعتماد عبدالغني حسين، مشرفة عامة، إن المعلمة هي العماد الأول في العملية التعليمة، مؤكدة خضوع المعلمات لدورات تشمل نواحي تربوية وسلوكية للطفل حتى تستطيع الإلمام بكل جوانب الطالبات واحتياجاتهن.

وأضافت هناء جيلاوي، مديرة مدرسة، أن المعلمات أعد لهن دورات من فئات مختصة لتنميتهم المهنية، ما يدفعهن لاحتواء الطفل الذي تكون المدرسة بيئة جديدة له، فضلا عن توفير الوسائل الحديثة لتعليمه، داخل منظومة متكاملة تم فيها تجهيز الفصول وكل سبل التعليم المناسبة.

وقالت إيناس خشيم، مديرة مدرسة، للمعلمات قدرة على معرفة احتياجات الأطفال وتخوفاتهم والقدرة على لنزول إلى مستواهم ومناقشاتهم في طلباتهم، معاه،