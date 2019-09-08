الان تتابع عاجل .. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الإحتلال الإسرائيلي المتاخمة لغزة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 29 دقيقة - 10:01 م, 8 سبتمبر 2019 م التعليقات: 0 قالت قناة كان الإسرائيلية إن صاروخا أُطلق من غزة وسقط قرب السياج الفاصل وصافرات الإنذار تدوي في منطقة الغلاف المحاذية للقطاع

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