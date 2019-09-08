الان تتابع وزير العمل: رخصنا 300 جمعية من بداية العام وسنطلق برنامج التدريب المحاسبي هذا الأسبوع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل التقى وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قيادات القطاع غيرالربحي في منطقة عسير.
وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة رخصت أكثر من ٣٠٠ جمعية من بداية العام الميلادي وساهمت بإنشاء وحدات إشرافية في الجهات الحكومية المشرفة، وربطت الجزء الأكبر منها بالخدمات الإلكترونية.
وأضاف: “لابد من التخصص الدقيق في أعمال منظمات القطاع غير الربحي وتكريس الجهود في مجال موحد لضمان تحقيق الرسالة ورؤية كل منظمة، بما يتوافق مع توجهات الوزارة”.
وتابع: “تم وضع معايير حديثة للدعم المالي المقدم من الوزارة لمنظمات القطاع غير الربحي، والاستدامة من أولى الأولويات للدعم”.
وأكد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات المنح و تأسيس مراكز الضيافة، كما سيتم إطلاق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال هذا الأسبوع.
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