ولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية مع عضوين بالشيوخ الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - جدة التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في جدة أمس عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات ولجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجوس كينج. وجرى استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. حضرت اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.



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