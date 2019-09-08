السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الكويت كشف مصدر أمني كويتي رفيع المستوى أن الجهات الأمنية المصرية حصرت عناصر تابعة لتنظيم الإخوان، هربوا من مصر في السنوات الماضية، وأغلبهم متورطون في قضايا تمس الأمن المصري.ونقلت«القبس» الكويتية أمس «إنه جرى التنسيق مع جهات أمنية كويتية بشأن ملف عناصر الإخوان المصرية، خاصة المتورطين في أحداث عنف، وأن التحقيقات كشفت تواصلهم مع عناصر هاربة».



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كانت هذه تفاصيل خبر مصر تسلم الكويت قائمة بـ15 إخوانيا هاربا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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