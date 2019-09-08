، "الفيصل" يلتقي بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم، بجدة؛ بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مهام ومسؤوليات مكاتب الهيئة وتفعيل دورها المهم في خدمة القطاع الرياضي بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليتها والتشديد على تقديم جميع الخدمات الممكنة للمستفيدين، كما ناقش مع مديري الملاعب والمدن الرياضية آخر المستجدات الخاصة بتجهيز المنشآت الرياضية وتهيئتها ومتابعة صيانة الملاعب بشكل دوري ومستمر، إضافة إلى مناقشة ما رُصد من ملحوظات خلال الفترة الماضية بالمنشآت الرياضية كافة، وتحديداً الملاعب التي تحتضن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وبقية الدرجات، والعمل على معالجتها بشكل فوري وعاجل.
وأكد خلال الاجتماع ضرورة التنسيق المستمر والمتواصل بين مكاتب الهيئة والمنشآت الرياضية، وتكثيف الجهود بقيام كل جهة بدورها على أكمل وجه؛ لتصبح المنشآت الرياضية بيئة جاذبة للمشجع الرياضي الكريم؛ وفقاً للأهداف التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة على عاتقها بما يحقق تطلعات ورؤية المملكة 2030.
08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441 09:33 PM
التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، اليوم، بجدة؛ بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مهام ومسؤوليات مكاتب الهيئة وتفعيل دورها المهم في خدمة القطاع الرياضي بالمناطق التي تقع تحت مسؤوليتها والتشديد على تقديم جميع الخدمات الممكنة للمستفيدين، كما ناقش مع مديري الملاعب والمدن الرياضية آخر المستجدات الخاصة بتجهيز المنشآت الرياضية وتهيئتها ومتابعة صيانة الملاعب بشكل دوري ومستمر، إضافة إلى مناقشة ما رُصد من ملحوظات خلال الفترة الماضية بالمنشآت الرياضية كافة، وتحديداً الملاعب التي تحتضن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم وبقية الدرجات، والعمل على معالجتها بشكل فوري وعاجل.
وأكد خلال الاجتماع ضرورة التنسيق المستمر والمتواصل بين مكاتب الهيئة والمنشآت الرياضية، وتكثيف الجهود بقيام كل جهة بدورها على أكمل وجه؛ لتصبح المنشآت الرياضية بيئة جاذبة للمشجع الرياضي الكريم؛ وفقاً للأهداف التي وضعتها الهيئة العامة للرياضة على عاتقها بما يحقق تطلعات ورؤية المملكة 2030.
، "الفيصل" يلتقي بمديري مكاتب الهيئة والملاعب والمنشآت الرياضية ،
المصدر : الخليج 365
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