، "مدني جدة" يسيطر على حريق جنوب المحافظة دون إصابات ،

محمد بن مسعود - الدمام - فِرق التحقيق باشرت للكشف عن أسبابه وملابساته

اندلع مساء اليوم حريق في مستودع للبلاستيك جنوب محافظة جدة ما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني في إخماده دون حدوث إصابات.

وذكر المتحدث باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن فرق التحقيق بالدفاع المدني بالمحافظة باشرت أعمالها في الكشف عن الاسباب التي ادت الى اندلاع الحريق باحد المستودعات جنوب المحافظة والذي خلّلف بعض الخسائر المادية .

وأشار إلى أن فرق الاطفاء باشرت عمليات اخماد الحريق مستخدمة الفروع الارضية والقواذف من على الصهاريج المتطورة بهدف اخماد الحريق والحد من انتشاره مدعومه بفرق الإنقاذ والآليات الثقيلة.

وأضاف بأن فرق الانقاذ عملت على فتح ممرات لفرق الاطفاء للوصول الى مصادر اللهب داخل المستودع، وتمكنت الفرق من إخماد الحريق بعد ان باشرت اعمالها من ثلاث اتجاهات مدعومه بصهاريج المياه في دعم الفرق وعدم إنقطاع وصول المياه إليها.

وأكد أنه تم إخماد الحريق في مستودع يعمل في نشاط مواد البلاستيك دون تسجيل إصابات أو خسائر بالأرواح.

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