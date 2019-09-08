نظام نور رياض الاطفال 1441 تسجيل طفل في الروضة من موقع نور حساب ولي أمر

نظام نور رياض الاطفال 1441 هو موقع التسجيل في الروضات، وتسجيل طفل جديد في روضة حكومية أو أهلية، عبر موقع نور من حساب ولي الأمر، حيث ينتظر الآباء والأمهات إعلان بدء تسجيل الأطفال في الروضة للعام الدراسي 1440-1440 المقبل، ولم يتم تحديد مواعيد بداية التسجيل حتى الآن، غير أن هناك مصادر رجحت قرب فتح عملية التسجيل من خلال برنامج نور لجميع الإدارات التعليمية، وسيتم تفعيل تلك الخدمة من حساب ولي الأمور أو حساب قائد المدرسة للحالات الخاصة.

أكدت مصادر تعليمية أن عملي تسجيل الأطفال المستجدين وفي شريحة العمل، في الروضة الحكومية أو الأهلية سيكون من خلال رابط نظام نور رياض الأطفال 1441، وهو الموقع الإلكتروني الرسمية لخدمات وزارة التعليم التربوية، ومنه يتم تسجيل الطلاب المستجدين في المرحلة الابتدائية، وكافة التفاصيل المتعلقة بطريقة تسجيل طفل في الروضة عبر موقع نور التعليمي، سيصدر بها تعميم وزاري قريباً.

نظام نور رياض الاطفال 1441

ناشدات بعض المصادر التعليمية أولياء الأمور بضرورة فتح حساب جديد على رابط نظام نور المركزي، لمن ليس لح حساب مستخدم وتفعيل حسابه لحين تحديد مواعيد بدء تسجيل الأطفال في الروضة من خلال حساب ولي الأمور رابط نظام نور رياض الاطفال 1441، ويوفر البرنامج شرح حول طريقة تسجيل مستخدم جديد أو ولي أمر جديد عبر بيانات رقم الهوية أو السجل المدني.

أفادت بعض المصادر أن تحديث نظام نور الأخير شهد الإعلان عن تسجيل الروضة من حساب ولي الأمور، وتفعيل الخاصية من حساب قائد المدرسة لمتابعة عملية التسجيل في رياض الأطفال لم يبدأ حتى اليوم، وننتظر أن يتم فتح الخدمة من رابط نظام نور، وصدور التعليمات بذلك من وزارة التربية والتعليم في السعودية.

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مواعيد التسجيل في الروضة

إليكم مواعيد تسجيل الروضة في نظام نور برقم الهوية الوطنية ورمز التحقق.

موضح بعالية مواعيد بداية التسجيل الإلكتروني من خلال نظام نور.

التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة لرياض الأطفال والصفوف الأولية عبر رابط موقع نظام نور والتي يمكن الدخول إليها من حساب ولي الأمر الإطلاع على دليلي القبول والتسجيل المرفق على الصفحة الرئيسية لموقع نور.