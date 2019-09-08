السعودية اليوم / رئيس جمهورية كوت ديفوار يؤدي مناسك العمرة



مكة المكرمة 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019 م واس

أدّى فخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار مساء اليوم مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته لدى وصوله إلى المسجد الحرام صاحب السمو الأمير العميد الدكتور بدر بن سعود بن محمد مساعد قائد قوة أمن المسجد الحرام وعدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .

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21:18ت م

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