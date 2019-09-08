السعودية اليوم / تعاوني تيماء يبدأ بإستقبال طلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة



تبوك 09 محرم 1441 هـ الموافق 08 سبتمبر 2019م واس

بدأ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة ‎تيماء اليوم بإستقبال طلبات التسجيل لعضوية الجمعية العمومية، ويستمر لمدة 10 أيام بمقر المكتب بالمحافظة.

واشترط تعاوني تيماء لمن يرغب الترشح لعضوية المجلس بأن لايقل عمره 18 عاماً، وأن يلتزم سداد العضوية ويقدم طلبا للإنظمام إلى المجلس عبر مقر المكتب بمحافظة تيماء.

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20:18ت م

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