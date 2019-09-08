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2019-09-08 أمير الكويت يستكمل فحوصاته الطبية في أمريكا ويؤجل لقاءه بترامب متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، كونا، أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، سيستكمل فحوصاته الطبية في أمريكا. Advertisements كما أعلنت الوكالة الرسمية تأجيل لقاء الشيخ صباح الأحمد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتعرض أمير الكويت قبل أسابيع لعارض صحي، لم يُعلن تفاصيله.







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