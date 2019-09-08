- 1/2
- 2/2
الان تتابع بالأسماء.. المالية تعلن قائمة المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
الرياض - الخليج 365
يذكر أن وزارة المالية كانت قد دعت الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل هذه الوظائف (على المراتب 5/6/7/8) إلى التقدم إليها من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على موقع وزارة الخدمة المدنية. وتضمنت الفئات المستهدفة بالإعلان: خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي درجتي البكالوريوس والماجستير.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. المالية تعلن قائمة المرشحين والمرشحات لشغل الوظائف الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.