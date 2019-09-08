الأرصاد: هطول أمطار رعدية غزيرة على هذه المناطق بالمملكة غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة 10/ 1/ 1441 الموافق 9/ 9/ 2019.

وقالت إنه يتوقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة.

وشملت التوقعات أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر.