فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على رتبة “جندي أول” ورتبة “وكيل رقيب”

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على رتبة (جندي أول) في معهد قوات الدفاع الجوي ووحدات الأمن البحرية الخاصة، ورتبة (وكيل رقيب) في معهد الدراسات الفنية للقوات البحرية، لحملة الثانوية العامة والتجارية. وذلك يوم الأحد الموافق (1441/01/09هـ).

وعلى الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد tajnid.mod.gov.sa للإطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد.