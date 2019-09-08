شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 5 أطنان تمور في البكيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) داهمت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد)، بمساندة الجهات الأمنية، معملاً غير مرخص للتمور ومخالف للاشتراطات الصحية في البكيرية. داهمت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد)، بمساندة الجهات الأمنية، معملاً غير مرخص للتمور ومخالف للاشتراطات الصحية في البكيرية. وصادرت الفرق خلال المداهمة 5 أطنان من التمور التي تعرضت لسوء التخزين، وضبطت 6 من العمالة المخالفة بحوزتهم أختام لمنشآت مختلفة، وكشوفات لحساب بنكي. وعليه، تم تسليم العمالة للجهات الأمنية، واستدعاء صاحب المنشأة لإكمال الإجراءات النظامية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادرة 5 أطنان تمور في البكيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.