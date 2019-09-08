عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة وسلطان بن أحمد سفيرا للبحرين والزامل نائبا لوزير الصناعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول ثلاثة أوامر ملكية تقضي بإعفاء المهندس خالد الفالح وزير الطاقة من منصبه، وتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة.
وشملت الأوامر تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين بالمرتبة الممتازة، وإعفاء المهندس عبدالعزيز العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.
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