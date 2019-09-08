«المظالم» يتيح لقضاته الاطلاع على الأحكام الإدارية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أتاح ديوان المظالم لقضاته صلاحية الاطلاع الكترونيا على الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف من خلال نظام «معين» الالكتروني.

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ويمكن للقاضي من خلال هذه الخدمة الاطلاع على بيانات الحكم الصادر من محاكم الاستئناف مباشرة، مع إمكانية البحث في عناصر بحث متعددة، كالبحث بتصنيف الحكم أو أطراف الدعوى، أو المحكمة مصدرة الحكم وغيرها من المحددات البحثية.

‏ومن مميزات الخدمة أيضا إظهار الأحكام أو القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف بشكل تلقائي مباشر، إضافة إلى إمكانية تصدير البيانات المستخرجة.

يذكر أن هذه الإضافة في نظام معين الالكتروني، تشكل حلقة متواصلة من الجهود التقنية التي يبذلها ديوان المظالم، استكمالا لما رسمته خطته الاستراتيجية 2020، بإشراف ومتابعة من قبل رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، في ظل الاهتمام والدعم الذي يتلقاه مرفق القضاء الإداري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لتعزيز جودة أدائه بما يسهم في الوصول إلى قضاء عادل ومنجز وفق عمل منظم بأحدث وسائل التقنية.