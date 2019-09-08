«رحلة الابتكار» ورشة عمل لتمكين المخترعين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يمكن ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية الذي سيعقد خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الحالي المبتكرين والمخترعين في القطاع الصحي من تعزيز خبراتهم وتجاربهم عبر «رحلة الابتكار».

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وعلى مدى أيام الملتقى الثلاثة ستقام رحلة يوميا لـ60 مبتكرا لمدة خمس ساعات، تشمل بعض المنشآت الصحية والأخرى ذات العلاقة.

ويتحدث خلال الملتقى الذي سيشهد مشاركة 180 شركة طبية ويفتتحه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عدد من المتخصصين في جملة من الموضوعات التي تهم القطاع الصحي ضمن الورش المصاحبة، من أبرزها التعريف بمؤشرات برنامج أداء الصحة، وآلية شراء الخدمة من القطاع الصحي الخاص، ولقاء رجال الأعمال، وفرص مشاركة القطاع الخاص بوزارة الصحة، والطريق للإدراج في السوق المالية السعودية، وتمويل رواد أعمال القطاع الصحي المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

كما ستخصص في الملتقى الذي ينعقد بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض منطقة خاصة بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، لتقديم الاستشارات والإجابة على استفسارات رواد الأعمال المستقبليين، وستحتوي على بوث منشآت يقدم فيه عدد من الخدمات، أبرزها جناح تسهيل الأعمال، وجناح التمويل واسترداد الرسوم، وجناح الفرص الاستثمارية، وجناح طموح، وجناح الامتياز التجاري، إلى جانب 10 أقسام للمنشآت المتخرجة من مسرعة القطاع الصحي.