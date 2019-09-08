اعتماد بطولة النخبة لليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قرر الاتحاد السعودي لكرة اليد إقامة بطولة النخبة على كأس الأمير فيصل بن فهد لكرة اليد في الموسم الرياضي 1440 - 1441هـ، بمشاركة أصحاب المراكز الأول والثاني والثالث من الدوري الممتاز وبطل الكأس، وذلك على أرض بطل الدوري الممتاز.

وأصدرت لجنة المسابقات البرنامج الزمني لإقامة بطولات المملكة لأبطال المناطق والأدوار التمهيدية والنهائية لجميع الدرجات لكرة اليد للموسم الرياضي 1440 - 1441هـ، حيث ستكون البداية ببطولة المملكة للناشئين في 11 فبراير 2020م، وبطولة المملكة للشباب في 25 فبراير 2020م، وبطولة المملكة للدرجة الثانية في 10 مارس 2020م.