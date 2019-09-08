الأهلي ينفي العروض السعودية للشناوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - القاهرة أكدت إدارة الأهلي المصري عدم تلقيها عروضا رسمية من أندية سعودية بشأن انضمام حارس المرمي الدولي محمد الشناوي. وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ أمس إنه لم يصل للنادي أي عروض رسمية لشراء عقد الشناوي، كما لم يتلق أي عروض لأي لاعب خلال الأيام الماضية.



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