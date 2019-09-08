فيلم جوكر يفوز بجائزة الأسد الذهبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فاز فيلم «جوكر»، المستوحى من شخصية البطل الأسطوري «الرجل الوطواط» (باتمان)، بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وحصل فيلم «جاكيوز» الذي يسرد فضيحة دريفوس المعادية للسامية التي هزت فرنسا في مطلع القرن العشرين، على جائزة لجنة التحكيم الكبرى.

وحازت الفرنسية أريان أسكارايد على كأس فولبي لأفضل ممثلة عن دورها في فيلم «جلوريا موندي».