كيف تتعرف على وجوه قردة الشمبانزي في الغابات؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ابتكر باحثون في جامعة أكسفورد البريطانية برنامج كمبيوتر يمكنه التعرف على وجوه قردة الشمبانزي في الغابات، وهو ما قد يساعد علماء البيئة في توفير الوقت والموارد التي يتم إهدارها في متابعة وتحليل مقاطع الفيديو التي تظهر فيها عائلات كاملة من القردة خلال فترات طويلة من الوقت.

ويقول الباحث دان شوفيلد، المتخصص في مجال الرئيسيات بجامعة أكسفورد «بالنسبة لبعض الفصائل الحيوانية مثل الشمبانزي التي تعيش حياة اجتماعية معقدة لسنوات طويلة، فإن تحليل مقاطع الفيديو التي تتناول سلوكياتها خلال الأبحاث الميدانية يساعدنا في جمع كثير من المعلومات»، مضيفا أنه «عن طريق الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في تحليل مقاطع الفيديو الطويلة، سيكون بمقدورنا قياس الاتجاهات السلوكية لهذه الحيوانات على المدى الطويل».